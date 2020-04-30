Оплот противостояния вирусу: специалисты из РФ продезинфицировали четыре пансионата в Ломбардии

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооруженных сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог еще четырех лечебных учреждений в провинции Брешиа в Ломбардии.

Дезинфекция была осуществлена в домах для пожилых людей в городах Сале-Маразина, Марине, Гуссаго и Роденго-Саиано.

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. В ходе нее обработано 98 зданий и сооружений, более 850 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 220 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.