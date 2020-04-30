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«Колоссальный опыт для нас»: итальянский командующий поблагодарил замначальника войск РХБЗ за помощь

Вадим Синицын
05:00 30.04.2020
Генерал-майор Сергей Кикоть провел рабочую встречу с генералом Джузеппеникола Тота, командующим оперативными силами поддержки сухопутных войск Италии. Беседа состоялась в госпитале города Гуссаго.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Российские военные специалисты продолжают работу в Италии. Заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть провел рабочую встречу с генералом Джузеппеникола Тота, командующим оперативными силами поддержки сухопутных войск Италии.

Встреча прошла в госпитале города Гуссаго, расположенного в итальянской провинции Ломбардия. Ранее в этом медицинском учреждении поработали российские и итальянские военнослужащие, проведя полную дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих территорий.

Командующий Тота в ходе встречи отметил важность совместной работы военных двух стран. Он отметил, что итальянские специалисты получили в ходе мероприятий колоссальный опыт. В завершение встречи генерал вручил российскому коллеге памятный сувенир.

«Это братская помощь и колоссальный опыт для нас. Мы этого никогда не забудем. Хочу сказать – спасибо, Россия, спасибо, русские братья», - сказал Джузеппеникола Тота.     

За время работы российских специалистов в Италии была проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 90 населенных пунктах Ломбарии. Обработано более 850 тысяч квадратных метров помещений и около 220 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

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