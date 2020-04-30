Евкуров проверил центр боевого применения и переучивания летного состава в Ейске

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вместе с начальником службы безопасности полетов генерал-лейтенантом Сергеем Байнетовым посетили центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации и учебный центр войсковой ПВО сухопутных войск в городе Ейске. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В рамках рабочей поездки замглавы военного ведомства проверил состояние, возможности и укомплектованность авиационных тренажеров, степень готовности к сдаче в эксплуатацию командно-диспетчерского пункта и здания для размещения новейших авиационных тренажеров, в том числе комплексных и динамических, в центре боевого применения и переучивания летного состава в Ейске», - говорится в сообщении.

В ходе проверки замминистра ознакомился с возможностями тренажерного комплекса для подготовки палубных летчиков, а также с тренажерными комплексами: «Миг-29К», «К-27М», «К-29ТБ», «Л-39», «Марка», «Репитер» и комплексом «Баракамера», в котором проходят подготовку группы высотного десантирования.

«Наша самая большая по территории страна является, к тому же, крупной морской державой. Охрана с воздуха ее морских границ является важной задачей, для выполнения которой необходимо иметь хорошо обученных высококлассных летчиков. Поэтому оснащение центра должно быть современным. Особое внимание следует уделять отработке летчиками нештатных ситуаций, а также отработке совместных действий на современных комплексных тренажерах», - сказал Юнус-Бек Евкуров.

Также замминистра выслушал доклад командира учебного центра войсковой ПВО сухопутных войск, проверил состояние и возможности имеющихся в центре тренажеров и поставил задачи по рассмотрению необходимости обновления тренажерной базы.