Губернатор Волгоградской области поблагодарил МО за строительство медцентра для больных COVID-19

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил медицинский центр Минобороны РФ, построенный в кратчайшие сроки для лечения больных коронавирусной инфекцией. Госпиталь сможет одновременно принимать до 100 пациентов.

«Мы благодарим президента за такое решение, Минобороны - за своевременное, очень быстрое и качественное выполнение всех работ. Ввод такого медицинского центр является хорошим дополнением всей системы здравоохранения для поддержания здоровья жителей Волгоградской области», - сказал глава региона в своем обращении.

Инфекционный центр площадью 5,3 тысячи квадратных метров был воздвигнут всего за 40 дней. Внутри - приемное отделение, два полностью боксированных отделения на 45 коек каждое, реанимация на десять коек.

Центр оснащен самым современным медицинским оборудованием и укомплектован высококвалифицированным персоналом.

Напомним, медицинские центры строит Министерство обороны РФ по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Всего таких лечебниц будет 16 в 15 регионах страны, они будут сданы в эксплуатацию до 15 мая. Строительные работы ведутся круглосуточно, в три смены, без перерыва. В работах принимают участие несколько тысяч человек, задействованы сотни единиц специальной техники.

Первые две инфекционки были открыты в Нижнем Новгороде и Одинцово. Сегодня сданы в эксплуатацию еще шесть медцентров для борьбы с COVID-19: в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.