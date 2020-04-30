На Урале военные поздравили 99-летнего ветерана онлайн-авиапарадом

Военнослужащие Центрального военного округа провели персональный онлайн-авиапарад и концерт под окнами для ветерана Великой Отечественной войны Лазаря Соломоновича Иоффе, проживающего в Екатеринбурге.

На подвижном экране фронтовику была показана парадная тренировка авиационного расчета современных истребителей-бомбардировщиков Су-34, в ходе которой пилоты, находясь в небе, поздравили ветерана с наступающей 75-й годовщиной Победы в радиоэфире.

Затем артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа исполнили для фронтовика песню «День Победы». В завершение мероприятия заместитель начальника штаба, начальник связи ЦВО генерал-майор Геннадий Тучин поздравил фронтовика, вручив ему поздравительный адрес от командующего войсками, подарочный набор и письма от военнослужащих военного округа, написанные в рамках акции «Почта Победы».

В письмах, стилизованных под фронтовые треугольники, военнослужащие Центрального военного округа поблагодарили ветерана за его храбрость, смелость и самоотверженность, проявленные в боях. Всего было передано более 30 писем, написанных военнослужащими в гарнизонах Сибири, Урала и Поволжья.