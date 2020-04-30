Во Владикавказе и Грозном пройдет воздушный Парад Победы: видео репетиции

В честь 75-летия Великой Победы в городах воинской славы на Северном Кавказе пройдет воздушный парад. Летчики уже приступили к тренировкам.

Демонстрационные пролеты авиации пройдут 9 мая в 10.00 по местному времени во Владикавказе и Грозном. Всего в воздушных парадах примет участие 12 единиц авиационной техники армии ВВС и ПВО.

В небе Владикавказа впервые появятся авиационные группы на ударных вертолетах Ми-28НМ «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор».

Над Грозным пролетят четыре штурмовика Су-25 «Грач» и два транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор».

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Основное оружие - ракеты «Атака». Дальность действия этих ракет - шесть километров. Вероятность попадания в цель типа «танк» на дальности от 3 000 до 6 000 м - 0,7 - 0,8. Ракеты способны пробивать броню толщиной не менее 800 по нормали (за динамической защитой), боевая часть - до шести килограммов.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.