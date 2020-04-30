В небе над Камчаткой репетируют полеты ко Дню Победы: кадры тренировки

На Камчатке вовсю идет подготовка к празднованию 9 Мая - летчики морской авиации Тихоокеанского флота до совершенства доводят парадный строй.

В честь 75-летия Великой Победы над столицей края Петропавловском-Камчатским пролетят высотные истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н. Всего пилотам предстоит провести три тренировки.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 началась в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-50.