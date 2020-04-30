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Форпост на Крайнем Севере: как устроена военная база РФ «Арктический трилистник»

Андрей Аркадьев
Алексей Кошкин
14:49 30.04.2020
На острове Земля Александры расположилась наша уникальная военная база. Главная задача гарнизона базы - противовоздушная оборона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Арктический трилистник» - единственное капитальное сооружение на Архипелаге Земля Франца-Иосифа. Возведена она меньше, чем за два года, хотя вокруг только бескрайняя снежная пустыня, омываемая водами Северного Ледовитого.

Материалы завозили самолетами военно-транспортной авиации и судами по морю, хотя бухта освобождается ото льда всего на пару месяцев. Поэтому и не верится, что еще недавно на месте трилистника была только вечная мерзлота.

Зимой на острове не редко температура опускается до -50 градусов, летом солнце может «припекать» максимум до десяти градусов тепла. Погода меняется несколько раз в день: от лёгкой метели до штормового ветра.

На этих территориях обитают белые медведи. Они часто наведываются в гости и даже без опаски заходят на крыльцо военной базы.

В трилистнике несколько блоков с удобными жилыми комнатами. В них душ и все необходимое. На верхних этажах работает библиотека с компьютерным залом. Есть и настоящий кинозал. Рядом бильярдная и даже водопад, правда мини. На базе разных припасов для автономной жизни и службы на 1,5 года. Здесь есть своя замкнутая система водоснабжения и отопления. Вода для этого набрана из местных подземных озер.

Одна из главных жизненно важных частей базы - аэродром «Нагурская» Северного флота. Теперь он может принимать самолеты круглый год. Раньше такая возможность была только зимой. С наступлением морозов на острове функционировала ледовая полоса.

Длина новой взлетно-посадочной полосы 2,5 километра. Для того, чтобы здесь смогли приземляться  любые самолеты, стоящие на вооружении Воздушно-космических сил и морской авиации, ее вскоре продлят еще на километр. Материал для строительства добывают здесь же, на острове.

Небо над этой арктической зоной контролирует радиолокационная станция базы. Она видит все в радиусе 300 километров. Чтобы радиолокационное оборудование выдержало суровые морозы, его обтянули высокопрочной тканью.

Надежно защищает морские границы архипелага береговые ракетные комплексы «Бастион», способные своими ракетами потопить любой непрошеный корабль и даже авианосец.

Добраться к дальним мысам и в отдаленные районы острова под силу только человеку. До одних боевых позиций дойти можно на обычных лыжах, а до других только на снегоходах или на специальный двухзвенных транспортерах.

Чтобы освоится в неосвоенных просторах наши «арктические» военнослужащие совершают марш-броски. Здесь в таких экстремальных условиях они научились не только выживать, но и обороняться. Спецназ, например, овладел наукой возводить снежные иглу. Эти навыки как учебник для всех российских вооруженных сил. Его будут использовать для дальнейшего освоения Арктики.

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