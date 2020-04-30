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Десантирование из «Терминаторов»: разведчики ЮВО выполнили прыжки с парашютом

Андрей Аркадьев
13:17 30.04.2020
Военнослужащие отработали приземление с парашютом на ограниченную площадку под огнем условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне Дарьял в Северной Осетии разведчики совершили прыжки с парашютом из вертолета Ми-8АМТШ с высот от 600 до 2000 метров на скоростях полета 140-200 км/ч, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

При выполнении десантирования военнослужащие совершенствовали навыки по ведению огня в воздухе, учились приземляться на небольшую площадку при неблагоприятной погоде.

«Разведчики совершенствовали навыки по ориентированию на местности с использованием современных комплексов автоматизированного управления "Стрелец", скрытному перемещению в условиях горно-лесистой местности, организации разведывательно-поисковых действий», - говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие прошли специальную подготовку на тренажерах, а также учились применять десантные парашюты серии Д-10. Занятия проходили около трех недель.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

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