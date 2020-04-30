Более 300 групп ежегодно: в инженерных войсках рассказали о разминировании снарядов времен войны

Гость программы «Между тем» на «Звезде», начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал, как военные инженеры ликвидируют последствия Великой Отечественной войны на территории России.

«Да, к сожалению, эта беда еще долго не даст нам покоя. Ежегодно более 300 групп разминирования, а это достаточно серьезное количество техники, в непрерывном режиме обнаруживает взрывоопасные предметы. Это направление, начиная от Мурманска и заканчивая Подмосковьем. Везде имеются группы и за ними закреплена определенная территория», - заявил военнослужащий.

Ранее в Калмыкии саперы извлекли из блиндажей 200 снарядов времен войны. По архивной информации, в 1942 году на этом месте дислоцировался немецко-фашистский тыловой опорный пункт с артиллерийскими складами и сетью подземных блиндажей, общая площадь которых могла превышать 10 гектаров.