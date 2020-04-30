Войска химзащиты продезинфицировали корабли в Севастополе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С помощью машин АРС-14КМ военнослужащие в защитных костюмах распылили химический раствор на стоянки кораблей, а сами корабли обрабатывались с помощью тепловой машины ТМС-65У.

«Военнослужащие подразделений РХБЗ провели санитарную обработку наружных поверхностей кораблей от трапа до гюйсштока универсальным дезраствором ДТС-ГК с использованием переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К», - говорится в сообщении.

Всего подразделения РХБЗ Черноморского флота продезинфицировали 30 кораблей и судов обеспечения, в том числе причалы соединений надводных кораблей, кораблей охраны водного района, ракетных катеров и аварийно-спасательного отряда.