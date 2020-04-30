Более 34,5 тысячи масок получили военкоматы Мурманской и Архангельской областей

Военные комиссариаты Мурманской и Архангельской областей получили более 34,5 тысячи защитных масок, 3 760 тест-систем для выявления вирусных инфекций и 38 бесконтактных термометров для организации весеннего призыва 2020 года, сообщает пресс-служба Северного флота.

Помещения военкоматов, прилегающие к ним здания и дороги дезинфицируются, каждый день проводится санитарная обработка.

В Архангельской и Мурманской областях планируется призвать около двух тысяч молодых людей, уточнили в пресс-службе. В Республике Коми и Ненецком автономном округе призыв не проводится.

Военные комиссариаты изучают данные о призывниках удаленно, беседы с ними проводятся в режиме видеосвязи и по телефону. Очные мероприятия начнутся с 12 мая. Первые отправки призывников в места службы начнутся с 20 мая.