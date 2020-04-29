Войска РХБЗ провели дезинфекцию судоремонтного завода во Владивостоке

Специалисты подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Тихоокеанского флота провели дезинфекцию территории и производственных площадей крупнейшего в Приморском крае судоремонтного предприятия АО «Центр судоремонта "Дальзавод"». На его базе производится ремонт и модернизация надводных боевых кораблей и дизельных подводных лодок ТОФ, в том числе фрегата «Маршал Шапошников».

Расчеты РХБ защиты провели дезинфекцию цехов, технической территории и причального фронта завода. С помощью раствора нейтрального гипохлорита с привлечением авторазливочных станций АРС-14КМ было обработано около 26 тысяч квадратных метров территории.

В проведении работ по дезинфекции было задействовано 15 военнослужащих и 4 единицы специальной техники.

Согласно плану, расчеты РХБЗ Тихоокеанского флота также должны будут провести дезинфекцию на территории главного госпиталя флота и обработать ряд крупных промышленных предприятий Владивостока.