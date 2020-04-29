Обмен опытом и реальная помощь: российские военные врачи провели работу в сербском Чачаке

Российские военные медики провели работу в городской больнице города Чачак - крупнейшем медицинском учреждении района с населением около 150 тысяч человек. Это уже третий визит наших врачей в эту больницу.

Благодаря своевременному введению карантинных мер и грамотному разделению больничных корпусов на зоны безопасности удалось избежать повышенной заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Сейчас в стационаре находятся только 13 пациентов, их состояние оценивается, как среднее. Врачи-инфекционисты и вирусологии сводного отряда провели совместный обход пациентов и проанализировали тактику лечения сербских коллег, дав свои рекомендации.

Два расчета РХБ защиты и одна группа медиков направлены в юго-западную западную часть Сербии. Они несколько дней будут дислоцироваться в городе Ужице для проведения дезинфекции в медучреждениях близлежащих населенных пунктов, находящихся в горах.

Сводные российско-сербские расчеты РХБЗ продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 13 объектов в городах Белград, Чуприя и Ниш.

Три врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 49 пациентов инфицированных COVID-19, в больницах городов Чуприя и Ниш. Российские военные врачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, а также дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Кикинда, Сомбор, Чачак и Алексинац.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 127 объектах в 26 городах. В число этих городов входят Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар, Прокупле, Лесковац, Вране, Власотинце, Заечар, Княжевац, Нови-Кнежевац, Алексенац, Житковац, Кулина, Вршац, Неготин, Ужице. На их территории обработано около 267 зданий и сооружений общей площадью более 1,2 миллиона квадратных метров, 63 участка дорог с твердым покрытием общей площадью около 433 тысяч квадратных метров. Кроме этого, военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 713 пациентов, инфицированных COVID-19.