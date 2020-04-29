«Мы рады, что вы здесь»: военные специалисты из РФ продезинфицировали три пансионата в Ломбардии

Военные специалисты из России вместе с коллегами из РХБЗ вооруженных сил Италии провели дезинфекцию еще трех учреждений. Работа ведется в итальянской провинции Брешиа.

Дезинфекция была проведена в трех лечебных учреждениях для пожилых людей, расположенных в городах Берлинго, Ронкоделле и Травальято.

«Эта дезинфекция очень важна для данного дома престарелых, так как она показывает братские отношения между российским и итальянским народом. Мы не ожидали, что вы приедете, но мы очень рады вашему присутствию здесь», - поблагодарил российских военных специалистов мэр города Берлинго Фаусто Конфорти.

На данный момент специалисты из России вместе с итальянскими военными провели работу в 86 населенных пунктах Ломбардии. Они продезинфицировали 94 здания, обработали более 800 тысяч квадратных метров внутренних помещений и около 200 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.