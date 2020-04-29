Урал под защитой: войска РХБЗ продезинфицировали 19 социальных учреждений Свердловской области

За прошедшие сутки мобильные расчеты оперативного реагирования отдельной бригады РХБЗ Центрального военного округа провели специальную обработку 19 учреждений Горнозаводского, Южного и Западного управленческих округов Свердловской области.

Расчеты авторазливочных станций АРС-14 КМ продезинфицировали внутреннюю и прилегающую территории социальных учреждений Нижнего Тагила, Полевского, Ревды, Первоуральска и других муниципальных образований.

Всего за два дня мобильные расчеты оперативного реагирования РХБ защиты ЦВО провели обеззараживание 53 организаций социального обеспечения общей площадью более 73 тысяч квадратных метров, использовав более 125 тонн дезинфицирующих растворов.

Ранее сообщалось, что всего в Свердловской области военнослужащим предстоит провести обработку более 110 организаций социального обслуживания интернатного типа для пенсионеров и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Дезинфекция коснется не только социальных объектов Екатеринбурга, но и объектов, располагающихся на отдаленных территориях, в Тугулымском, Артинском, Тавдинском, Карпинском районах. Соответствующее решение по оказанию помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин в ответ на обращение губернатора региона Евгения Куйвашева.