Северный дозор: опубликовано видео сопровождения Ту-22М3 истребителями ВВС Норвегии
Ту-22М3 совершили плановый полет над водами Норвежского и Баренцева морей.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Накануне два дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили плановый полет над водами Норвежского и Баренцева морей. Министерство обороны публикует кадры полета самолетов ВКС РФ.
Продолжительность полета составила около четырех часов. На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС РФ сопровождались истребителями F-16 норвежских Военно-воздушных сил.
Также было опубликовано видео полета стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами акватории Балтийского моря. На маршруте самолеты ВКС РФ сопровождали истребители ВВС Финляндии, Дании, Польши и Швеции.
Все полеты самолетов ВКС России совершаются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.