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«Белые лебеди» в небе над Балтикой: кадры полета стратегических ракетоносцев ВКС РФ

Вадим Синицын
05:00 29.04.2020
На отдельных этапах пути российские Ту-160 сопровождали истребители военно-воздушных сил иностранных государств.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Продолжительность полета составила восемь часов.

На отдельных этапах пути российских «Белых лебедей» сопровождали истребители военно-воздушных сил иностранных государств. В их числе F-16 ВВС Дании, F-16 Польши, F-18 ВВС Финляндии и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.

Ранее два дальних бомбардировщика Ту-22М3 провели плановый полет над акваториями северных морей – Баренцева и Норвежского. На определенных участках маршрута их сопровождали норвежские истребители F-16 ВВС.

Все полеты самолетов ВКС России совершаются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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