«Белые лебеди» в небе над Балтикой: кадры полета стратегических ракетоносцев ВКС РФ
На отдельных этапах пути российские Ту-160 сопровождали истребители военно-воздушных сил иностранных государств.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС РФ совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Продолжительность полета составила восемь часов.
На отдельных этапах пути российских «Белых лебедей» сопровождали истребители военно-воздушных сил иностранных государств. В их числе F-16 ВВС Дании, F-16 Польши, F-18 ВВС Финляндии и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.
Ранее два дальних бомбардировщика Ту-22М3 провели плановый полет над акваториями северных морей – Баренцева и Норвежского. На определенных участках маршрута их сопровождали норвежские истребители F-16 ВВС.
Все полеты самолетов ВКС России совершаются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.