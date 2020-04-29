Ледовая разведка: Ту-142 Северного флота провели полет в дальней морской зоне

Два экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота провели учебных полет над нейтральными водами. Маршрут пролегал над Норвежским, Баренцевым и Северным морями.

Продолжительность полета составила более 12 часов, отметили в пресс-службе Северного флота. В ходе тренировки летчики отработали навыки прохождения курса над местностью без ориентиров, а также слаженность действий в условиях отсутствия радиотехнических средств навигации на земле. Также была проведена ледовая разведка.

На отдельных этапах пути российские противолодочные самолеты сопровождалисьь истребителями ВВС Норвегии, в числе которых F-16, F-35 и Typhoon. Полеты Ту-142 Северного флота выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры полета стратегических ракетоносцев Ту-160. Их путь пролегал над нейтральной акваторией Балтийского моря.