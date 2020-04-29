Войска и фортификации: в инженерных войсках рассказали о создании реконструкции возле Главного храма ВС РФ

Гостем нового выпуска программы «Между тем» на «Звезде» стал начальник инженерных войск ВС РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Одним из вопросов ведущей Натальи Метлиной, на которые он отвечал, оказалась тема 75-летия победы в Великой Отечественной войне и связанного с этим строительства Главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот», невероятной с инженерной точки зрения конструкции. Ставицкий рассказал о лепте, которую внесли в процесс инженерные войска России.

«Нам посчастливилось получить задачу от министра обороны подготовить реконструкцию одного из элементов боя под Москвой. На одном из участков мы уже заканчиваем задачу, получилась достаточно интересная реконструкция: это и наши, и немецкие войска; мы подняли документы тех лет, в том числе и немецкую фортификацию, не без участия, конечно, министра обороны, который высказал мысли о том, что хотел бы там видеть. Надеюсь, мы это реализовали, но последнее слово за ним. Я думаю, это будет очень интересная площадка, на которую можно смело водить и детей, и взрослых», - поделился генерал-лейтенант.

Также он признался, что «прикипел» душой к данному проекту. По словам Ставицкого, реконструкция получается максимально реалистичной, потому что даже воронки от якобы попаданий снарядов инженеры выполняли, ювелирно устраивая небольшие подрывы.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что строительство Главного храма является возрождением исторических традиций. Как он отметил, в России испокон веков возводили православные храмы во славу побед русского оружия и в память о павших защитниках Родины.