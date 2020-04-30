Глава инженерных войсках ВС РФ рассказал, как готовились площадки для строительства медцентров Минобороны

Начальник инженерных войск ВС РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» о том, какую роль сыграли военные инженеры в деле противодействия коронавирусной инфекции и в частности в процессе строительства медицинских центров Министерства обороны России.

«Нам была поставлена задача по подготовке площадок для строительства. С задачей мы справились. Наше участие состояло только лишь в подготовке площадок», - сообщил он.

Генерал-лейтенант также рассказал об особенностях подготовительного процесса, которые встретились военнослужащим на некоторых территориях.

«Были старые здания, их демонтировали, подготовили площадки и вывезли все то, что мешало строить», - отметил Ставицкий.

Между тем, Минобороны РФ сдаст шесть медцентров с опережением сроков строительства. Новые корпуса будут сданы в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге. На местах выполняются отделочные работы, производится благоустройство территории военных госпиталей, а также монтаж мебели и специального оборудования.