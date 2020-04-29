Антикоронавирусный удар: военные продезинфицировали «Волгоградский завод спецмашиностроения»
Военнослужащие выполняли дезинфекцию в костюмах «Нерехта» специальным раствором ДТС-ГК.
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Войска химзащиты обработали территорию «Волгоградского завода спецмашиностроения» в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Военнослужащие покрыли дезинфицирующим раствором около десяти тысяч квадратных метров, обрабатывались цеха, внутренние помещения, фасады домов, дороги, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
С помощью автомобилей АРС-14КМ военнослужащие в защитных костюмах «Нерехта» распылили специальный раствор ДТС-ГК.
Ранее войска РХБЗ провели дезинфекцию на территории металлургического завода «Красный Октябрь» в Волгограде.