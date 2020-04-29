В Хабаровске организовали концерт для ветеранов, находящихся на самоизоляции

В Хабаровске 113 жителей Дома ветеранов смогли побывать на концерте оркестра штаба Военного восточного округ, не нарушая при этом режим самоизоляции, музыканты выступили прямо во дворе дома.

Для концерта расставили стулья и лавки так, чтобы между сидящими было не менее полуметра, кроме того все зрители носили маски.

«Организовали это мероприятие в непривычном формате, из-за коронавируса. И весь оркестр, и Ансамбль песни и пляски, и рота почетного караула постоянно проходят тестирование на коронавирус, есть график,сам прохожу каждый четверг, уже три раза», - рассказал «Звезде» заместитель начальника военно-политического управления ВВО Андрей Степанов.

Дом ветеранов это структура, которая позволяет организовать проживание участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и их родственников в одном здании. Все живут в своих квартирах, но при этом обеспечивается полное социальное сопровождение стариков. Круглосуточно дежурит медперсонал, есть те, кто поможет навести порядок, сходить за продуктами, сопроводить на прогулку, есть библиотека, тренажерный зал, разнообразные возможности по организации досуга.

В условиях коронавирусной пандемии здесь усилен контроль за здоровьем и самочувствием постояльцев. Как и все граждане категории 65+, обитатели Дома ветеранов соблюдают правила самоизоляции, при этом ежедневно их осматривает медсестра, проводится температурный скрининг. Разрешены и прогулки во внутреннем дворике, в сопровождении персонала, который следит за тем, чтобы соблюдалась безопасная дистанция, и одновременно гуляли не больше десяти человек.