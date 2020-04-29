Девять госпиталей Московского гарнизона готовы принимать заболевших коронавирусом военных
В военных округах 32 военных госпиталя приготовили 5 тысяч коек.
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Девять военных госпиталей Московского гарнизона готовы в случае необходимости принять военнослужащих с COVID-19. Об этом 29 апреля на заседании коллегии Минобороны РФ сообщил замглавы российского военного ведомства Тимур Иванов.
Он уточнил, что в госпиталях подготовлены 1845 коек для приема зараженных коронавирусом. Имеются 170 реанимационных мест, система обеспечения кислородом и необходимое медоборудование, сказал замминистра.
В военных округах и на Северном флоте для данных целей развернуто почти пять тысяч мест в 32 военных госпиталях, добавил Иванов.
Он также сообщил, что военное ведомство приобретает 300 аппаратов искусственной вентиляции легких для военных госпиталей.