Призывники сдадут тесты на коронавирус на сборных пунктах

Всех новобранцев перед отправкой к местам службы будут тестировать на COVID-19. Проверка на наличие инфекции будет занимать не более 15 минут, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления ВС РФ Евгений Бурдинский.

«Каждый призывник сразу же после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на возможное наличие коронавирусной инфекции», - сказал он.

Бурдинский подчеркнул, что на службу отправят только тех, у кого будет отрицательный результат анализа на коронавируса. После сдачи теста молодые люди пройдут медосмотр и психологический отбор.

Сборные пункты обеспечены защитными медицинскими масками, тестами и наборами средств дезинфекции. По прибытии в войсковые части новобранцы пройдут двухнедельный карантин.