Тренировочные полеты Су-34 прошли на аэродроме «Шагол»

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнят программу учебно-тренировочных полетов с применением авиационных средств поражения на аэродроме «Шагол».

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения.

Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики.

По сравнению с Су-27 была увеличена полезная нагрузка и запас топлива. Первый полет машина совершила 13 апреля 1990 года, но сложная экономическая ситуация в стране позволила начать производство только в 2008 году.

Из-за характерной приплюснутой формы носовой части в войсках получил прозвище «утенок». Всего на вооружении стоит более 100 бомбардировщиков.