В военных госпиталях подготовили почти 7 тысяч коек для приема больных COVID-19

Министерство обороны РФ подготовило почти семь тысяч коек для возможной госпитализации военных с коронавирусом и 30 тысяч мест в обсерваторах, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«В военных госпиталях подготовлено 6 745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих. Для изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тысяч пациентов», - сказал он на коллегии Минобороны России.

Для диагностики COVID-19 среди военнослужащих развернуты 23 специализированные лаборатории, способные проводить до 11,5 тысяч тестов в сутки, добавил Шойгу.