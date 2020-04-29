Призывные комиссии начнут работать с 12 мая

Начало работы призывных комиссий в субъектах и муниципальных образованиях в связи с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции запланировано на 12 мая.

Отправка призывников в места несения службы начнется после 20 мая, сообщил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая. Отправка граждан, призванных на военную службу, - с 20 мая», - сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что для сохранения здоровья призывников в военкоматах созданы необходимые запасы медицинских масок, тестов и дезинфицирующих средств.