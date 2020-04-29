Отправка новобранцев на срочную службу начнется с 20 мая

«Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая. Отправка граждан, призванных на военную службу, – с 20 мая», - сказал он на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

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