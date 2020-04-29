Гром Победы: артиллеристы готовят салют к 9 Мая в Самаре

В 75-ю годовщину Великой Победы в небе над Самарой прогремит торжественный салют из артиллерийских орудий. Военнослужащие уже приступили к тренировкам на Рощинском полигоне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Задействовано около 10 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, а также салютные пусковые установки 2А85 на базе автомобиля "Урал"», - говорится в сообщении.

В День Победы 9 Мая жители Самары смогут увидеть несколько видов праздничных салютов, таких, как «Ассоль», «Вега» и «Подсолнух», представленных в серебристом, зелено-красном, зелено-белом, красно-белом, синем и желтом цветах.