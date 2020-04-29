Военная авиация пролетела над Хабаровском: кадры репетиции воздушной части Парада Победы

Армейская авиация Восточного военного округа готовится к воздушному параду в Хабаровске в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Девятого мая 2020 года в Хабаровске должен был быть самый массовый в истории парад, свыше четырех тысяч человек только в пеших расчетах. Из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли, но от пролета над городом авиации решили не отказываться.

Воздушный парад состоится, если позволят метеоусловия. В случае хорошей погоды, пилоты проведут технику над площадью имена Ленина, предварительно это намечено на 11 часов.

В состав летной группировки вошли самый большой в мире серийно выпускаемый вертолет Ми-26, два транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор», четыре ударных Ка-52 «Аллигатор», а также четыре истребителя поколения 4++ Су-35С производства Комсомольска-на-Амуре и два многоцелевых бомбардировщика Су-34 и Су-24М2. Впервые в парадной группе будут транспортные самолеты Ан-26, Ту-134 и истребитель-перехватчик Миг-31.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего это двухместная машина. Предназначен для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

«Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.