Коллегия Министерства обороны РФ обсудит борьбу с COVID-19
Двадцать девятого апреля в Национальном центре управления обороной РФ пройдет заседание коллегии Министерства обороны. Мероприятие состоится под руководством Министра обороны России Сергея Шойгу.
Главной темой заседания станет борьба с коронавирусной инфекцией. Участники обсудят вопросы противостояния распространению вируса, оказание помощи Сербии и Италии силами россйиских военных специалистов, а также строительство многофункциональных медицинских центров.
Особое внимание в ходе заседания будет уделено весеннему призыву граждан на военную службу. Также участники обсудят выполнение планов деятельности Воздушно-десантных войск и Центрального военного округа.
В заседании коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.