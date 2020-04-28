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«Помощь от братского народа в тяжелые времена»: военные врачи из РФ провели осмотр в сербском Вршаце

Вадим Синицын
06:05 28.04.2020
Специалисты вместе с коллегами из Сербии провели совместный обход пациентов, после чего дали рекомендации по реорганизации систем приема и лечения пациентов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военные медики из России посетили больницу в сербском городе Вршац. Там специалисты вместе с коллегами из Сербии провели совместный обход пациентов, после чего дали рекомендации по реорганизации систем приема и лечения пациентов.

Согласно советами специалистов, учреждение необходимо разделить на зоны безопасности, чтобы исключить контакты персонала и пациентов из «красного» сектора с остальными. Кроме того, по рекомендации эпидемиологов была проведена полная дезинфекция.

«Это действительно прекрасно, что в тяжелые времена мы получаем помощь от поистине братского народа, который мы всегда считали братским» - отметил главный врач больницы доктор Иван Йованович.

Также в Сербии продолжают работу сводные российско-сербские расчеты РХБЗ. За сутки они обработали 31 объект в городах Белград, Неготин и Ниш. Четыре врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 44 пациентов, инфицированных  коронавирусом, в больницах городов Белград, Чуприя, Ниш.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 121 объекте в 25 городах Сербии. Обработано около 255  зданий и сооружений общей площадью более 1,2 миллионов квадратных метров.

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