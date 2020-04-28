Разящий «Фагот»: кадры боевых стрельб БМП-2 в Алабино

На подмосковном полигоне Алабино прошли боевые стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-2. Свои огневые навыки продемонстрировали мотострелки гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие выполнили стрельбу из различных типов вооружений, в том числе из автоматической пушки 2А42, 7,62-мм пулемета ПКТ и ПТРК «Фагот». Стрельба велась по мишеням, имитирующим легкобронированную технику противника и расположенным на расстоянии от 800 до 2000 метров.

В ходе занятий мотострелки также отработали навыки маскировки позиции, определения дальности до цели и ведения огня по движущимся мишеням. За время тренировки

В ученях приняли участие свыше 200 военнослужащих, а также около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.