Ломбардия под защитой: российские специалисты продезинфицировали три медучреждения в Брешиа

Военные специалисты из России совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ вооруженных сил Италии осуществили дезинфекцию еще трех лечебных учреждений. Работа российских специалистов ведется в итальянском регионе Брешиа.

Дезинфекция была проведена в трех учреждениях для пожилых людей. На этот раз специалисты работали в городах Андро, Оспиталетто и Каприоло.

Продолжают свою работу в Италии и российские военные врачи. Вместе с итальянскими коллегами они вылечили уже сорок человек, страдавших от коронавирусной инфекции.

По словам старшего группы медицинских специалистов подполковника Александра Юманова, на лечение в госпиталь города Бергамо поступило 90 пациентов, в том числе 15 человек, страдающих от тяжелой формы заболевания. Тяжелые больные стабилизированы и переведены в отделение для терапии.

Всего российскими военными врачами, эпидемиологами и специалистами войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 83 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 91 здание и сооружение, более 730 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 180 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.