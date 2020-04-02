На скорости 600 км/ч: летчики ЗВО отработали дозаправку в воздухе над Воронежем

Летчики Западного военного округа отработали самый сложный элемент боевой подготовки - дозаправку в воздухе. Учения проводились в небе над Воронежской областью.

В тренировках были задействованы тактические истребители и бомбардировщики. Пилоты работали поодиночке и парами, а сами полеты проходили и днем, и ночью.

Дозаправку в воздухе провели на высоте в шесть тысяч метров. Шланги с воздушного танкера к топливным бакам самолетов тянули на скорости около 600 километров час. Расстояние между боевыми машинами составляло лишь 15 метров. В общей сложности в учениях задействовали 25 экипажей.