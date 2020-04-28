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Герасимов рассказал об исторической актуальности строительства Главного храма ВС РФ

Андрей Аркадьев
19:15 28.04.2020
На Руси с древних времен возводились храмы, посвященные памяти павших за Отечество воинов.
Герасимов рассказал об исторической актуальности строительства Главного храма ВС РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Строительство Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» - возрождение исторических традиций, считает Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«В России испокон веков была традиция – возводить православные храмы во славу побед "русского оружия" и в память павших защитников Отечества», - рассказал Герасимов в интервью «Российской газете».

В качестве примера он привел знаменитый храм Покрова на Нерли, который построил князь Андрей Боголюбский в XII веке. Церковь была воздвигнута в память об Изяславе Андреевиче, сыне князя, умершем от ран после похода в Волжскую Булгарию.

«Благодарственным памятником чудесного спасения Москвы от нашествия Тамерлана стал Сретенский монастырь, основанный на месте встречи Чудотворной Владимирской иконы. В память покорения Казани был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы на Рву на Красной площади, его еще называют собором Василия Блаженного», - приводит издание слова Герасимова.

Казанский собор на Красной площади был построен на деньги военачальника Дмитрия Пожарского в память о победе России в Московской битве 1612 года, добавил глава Генштаба.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса откроют галерею «Дорога памяти». Ее длина - 1 418 шагов. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Возведение храма осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

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