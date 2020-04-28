Самолеты выстроились в виде цифры 75 в небе над Ростовом-на-Дону: видео

Истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25 пролетели в виде числа 75 над Ростовом-на-Дону. Кадры тренировки экипажей публикует «Звезда». Самолеты пролетят над донской столицей 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне.

Лучшие летчики Южного военного округа выполнят полеты на высоте 600 метров и на скорости 500 километров на минимальном расстоянии друг от друга.

Об участии авиации в ЮВО в демонстрационных полетах сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.

«Демонстрационные пролеты авиации будут проведены 9 мая 2020 года в 10 часов утра по местному времени в 12-ти городах на территории округа, а также в Ереване на авиационной базе ЮВО в Республике Армения», - пояснил Александр Дворников.

Всего будет задействовано 126 самолетов и 84 вертолета от соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО и авиабазы.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели. Все, что требуется боевому летчику, - это точные координаты объекта.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух - воздух» и «воздух - поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.