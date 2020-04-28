Стрельбы из миномета «Сани»: кадры с окружного этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Конкурсная трасса практически такая же, как и на всеармейском этапе. Состоит из трех участков. После команды «Старт» комплексы «Сани» выдвигаются на огневую позицию. 200-килограмовыео орудия разворачивают за считаные минуты.

На этом участке артиллеристы Южного военного округа выполняют огневую задачу из 120-миллиметровых минометов. Цели, расположенные на отдалении до 2 000 метров, необходимо поразить с первого выстрела.

Последний этап конкурсной трассы - участок для вождения с препятствиями. «Змейка», «брод», «колейный мост».

За две недели проведения конкурса лучшими стали соединения из Крыма, а также минометчики легендарной 150-й Идрицкой дивизии. Они будут защищать честь Южного военного округа на всеармейском этапе в Саратове.

«Сани» – возимый миномет калибра 120 мм. Представляет собой гладкоствольную жесткую систему, заряжание производится с дула. На дульной части установлен предохранитель от двойного заряжания. В состав миномета входят: транспортная машина, 120-мм миномет и колесный ход.

Миномет предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Он также используется для разрушения окопов, траншей, ходов сообщения и легких деревоземляных сооружений, проделывания проходов в проволочных заграждениях.