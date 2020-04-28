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Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Андрей Аркадьев
16:15 28.04.2020
Продолжительность полета составила более четырех часов.
Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
© Фото: Минобороны России

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации ТУ-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году. Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Максимальная скорость полета - 2300 км/ч, дальность - 6800 км. Максимальная бомбовая нагрузка 24 000 кг.

Самолеты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии.

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