В Москве и еще пяти городах России 9 Мая состоятся салюты

В Москве и еще пяти Городах-Героях в День Победы 9 мая пройдут праздничные салюты, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

«В ходе салюта расчеты артиллерийских орудий произведут 30 залпов, салютные установки выпустят в небо несколько десятков тысяч фейерверочных изделий», - говорится в сообщении ЗВО.

Увидеть артиллерийский салют можно в 22.00. Салют будет греметь на протяжении десяти минут.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 мая, отложены. Традиционное всероссийское шествие «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.