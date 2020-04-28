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В Москве и еще пяти городах России 9 Мая состоятся салюты

Андрей Аркадьев
15:50 28.04.2020
Помимо столицы, залпы прогремят в Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле  и Смоленске.
В Москве и еще пяти городах России 9 Мая состоятся салюты
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

В Москве и еще пяти Городах-Героях в День Победы 9 мая пройдут праздничные салюты, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

«В ходе салюта расчеты артиллерийских орудий произведут 30 залпов, салютные установки выпустят в небо несколько десятков тысяч фейерверочных изделий», - говорится в сообщении ЗВО.

Увидеть артиллерийский салют можно в 22.00. Салют будет греметь на протяжении десяти минут.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 мая, отложены. Традиционное всероссийское шествие «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

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