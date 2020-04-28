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Корреспондент «Звезды» лично понаблюдал за ходом строительства Главного храма ВС РФ

Андрей Аркадьев
Алексей Кошкин
15:10 28.04.2020
Также представителям СМИ показали готовые залы и галереи уникального музейного комплекса «Дорога Памяти».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Специалисты военно-строительного комплекса в круглосуточном режиме трудятся над внешней и внутренней отделкой Главного храма Вооруженных сил РФ. В этом смогли убедиться журналисты разных изданий и телеканалов, которых пригласили на эту масштабную стройку.

Настоятель этого храма епископ Клинский Стефан показал корреспонденту «Звезды» Алексею Кошкину гжельскую роспись и керамику, которой отделаны стены. Те, кто побывал в соборе впервые, увидели уникальные чугунные плиты на полу.

Настоятель Главного храма ВС РФ епископ Клинский Стефан показал центральную апсиду, посвященную Воскресению Христова и впервые в истории выполненную в виде металлического рельефа с иконами и иконостасом. Они созданы из меди с эмалями, как это делалось на походных воинских образах.

Настоятель лично провел съемочные группы на колокольню. В этом храме звонарю не придется подниматься на большую высоту каждый день, поскольку колоколами может управлять автоматика. На звоннице 18 колоколов, вес главного составляет десять тонн.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса откроют галерею «Дорога памяти». Ее длина - 1 418 шагов. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Возведение храма осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций

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