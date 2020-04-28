На финишной прямой: строители благоустраивают территорию медцентра МО в Ростове-на-Дону

Военные строители благоустраивают территорию инфекционного центра Минобороны России, который строится в Ростове-на-Дону для больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«Выполнено устройство песчаного и щебеночного основания подъездных путей к зданию МФМЦ, завершены установка бордюров, укладка и отмостка тротуаров», - говорится в сообщении.

Сейчас рабочие окрашивают стены внутренних помещений, укладывают пол и потолок, устанавливают сантехнику.

Инфекционный центр рассчитан на 160 мест. На площадке трудятся больше тысячи человек. Работы ведутся каждый день и круглосуточно. Задействованы 65 единиц техники.

Госпиталь будет оснащен новейшим медицинским оборудованием. Сейчас там уже имеются медицинские консоли, кровати, система определения газового состава крови, тромбоэластомеры 4-х канальные, оборудование рентгенкабинета и облучатели.

Медицинскую помощь в инфекционке смогут получать не только военные, но и гражданское население.