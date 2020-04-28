Россия и Турция провели шестое совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе
Российские военные в Сирии совместно со своими турецкими коллегами провели патрулирование вдоль трассы М-4 в сирийском Идлибе, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Оно реализовывалось на основании договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, проходивших в Москве 5 марта.
«К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России», - говорится в сообщении.
Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе – 23 марта 2020 года, третье – 8 апреля 2020 года, четвертое – 15 апреля 2020 года, пятое – 21 апреля 2020 года.