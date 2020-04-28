|
Шойгу поручил организовать увольнение военнослужащих срочной службы весеннего призыва
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
26.04.2020, 13:53
На следующей неделе Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации с коронавирусом
28.04.2020, 05:30
Разящий «Фагот»: кадры боевых стрельб БМП-2 в Алабино
28.04.2020, 09:25
Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
27.04.2020, 14:29
Бронированные санитарные «Линзы» передали военным медикам в Чечне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
|
Выбор редакции
11:13 Армия
Подарок ветерану: под Самарой военные устроили концерт для 95-летнего фронтовика
10:52 В стране и мире
В России коронавирусом заразились еще 6411 человек
10:50 В стране и мире
В Москве вылечились от коронавируса еще 606 пациентов
10:25 В стране и мире
В Москву доставили около 100 тыс. экспресс-тестов на иммунитет к COVID-19
10:21 Армия
В полевом госпитале в Бергамо высоко оценили помощь российских военных врачей
События дня
Популярное
Врач назвал смертельно опасные места в период пандемии COVID-19
Эксперты назвали плюсы и минусы удаленной работы
Черная дыра стала прародителем нового типа планет
Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт
«Не нужно устраивать развлечение»: врач рассказал, как ходить за покупками в условиях карантина
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе