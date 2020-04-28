Подарок ветерану: под Самарой военные устроили концерт для 95-летнего фронтовика
В годы Великой Отечественной Лев Атменеев был наводчиком легендарной «Катюши».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Самарской области военнослужащие сделали необычный подарок участнику Великой Отечественной войны. В поселке Самарский Волжского района прямо под окнами дома 95-летнего Льва Атменеева они установили сцену.
Лично для ветерана участники музыкального коллектива исполнили военные песни, в том числе «День Победы».
Также рядом с домом Атменеева установили новейшую модификацию «Катюши». В годы войны фронтовик был наводчиком легендарной «Катюши», попадал в окружение, был удостоен множества наград.