Военнослужащие ЦВО организовали онлайн-парад для 97-летнего ветерана

В Новосибирске военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа поздравили 97-летнего фронтовика Михаила Алексеевича Мезина с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в режиме онлайн.

В целях соблюдения режима самоизоляции трансляция была организована дома у ветерана, за шествием расчетов Михаил Алексеевич Мезин наблюдал через экран ноутбука. Парад прошел с соблюдением всех мер предосторожности.

Участник Сталинградской битвы, полковник в отставке Михаил Мезин ушел на фронт добровольцем, был дважды ранен, награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени.

Ранее, командующий округом Александр Лапин сообщил, что военнослужащие Центрального военного округа ко Дню Победы проведут для ветеранов Великой Отечественной войны мини-парады в формате онлайн.