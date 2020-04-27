В Оренбурге готова кровля нового военного госпиталя
Строители завершили работы по устройству кровли нового военного госпиталя, после чего приступили к работе по внутренней отделке помещений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Строители сдали крышу нового военного госпиталя в Оренбурге. Завершив работы по устройству кровли, рабочие занялись внутренней отделкой помещений.
Известно, что для ускорения процесса завершения строительства здания, руководство увеличило количество строителей с 454 до 682 человек. Специалисты работают на объекте круглосуточно семь дней в неделю.
Новый многофункциональный медицинский центр рассчитан на 60 койко-мест. Общая площадь здания составит более шести тысяч квадратных метров.
Специализированную медицинскую помощь в новом медцентре смогут получить военнослужащие и военные пенсионеры, а также гражданские лица.