В Оренбурге готова кровля нового военного госпиталя

Строители сдали крышу нового военного госпиталя в Оренбурге. Завершив работы по устройству кровли, рабочие занялись внутренней отделкой помещений.

Известно, что для ускорения процесса завершения строительства здания, руководство увеличило количество строителей с 454 до 682 человек. Специалисты работают на объекте круглосуточно семь дней в неделю.

Новый многофункциональный медицинский центр рассчитан на 60 койко-мест. Общая площадь здания составит более шести тысяч квадратных метров.

Специализированную медицинскую помощь в новом медцентре смогут получить военнослужащие и военные пенсионеры, а также гражданские лица.