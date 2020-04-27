В строящийся госпиталь в Омске завезли первую партию медоборудования

Первая партия медицинского оборудования поступила в многофункциональный госпиталь, возводимый в Омске. В строящееся медицинское учреждение завезены оборудование для рентгена, кислородные баллоны, средства защиты, транспортировки пациентов, а также функциональные медицинские кровати.

Работы по сооружению центра происходят в три смены, чтобы уже в начале мая приступить к монтированию медицинского оборудования. Строители полностью завершили кирпичную кладку цоколя и перегородок, монтаж сэндвич-панелей и работы по монтажу кровли. К окончанию подходит этап устройства внешних инженерных сетей.

Параллельно со строительством основного здания медицинского центра, строители возводят станцию медицинских газов и пункт дезинфекции автотранспорта, активно проводятся работы по благоустройству прилегающей территории. За качеством выполняемых работ ведут круглосуточный контроль.