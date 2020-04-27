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Российские военные завершили монтаж кровли медцентра в Новосибирске: кадры строительства

Наталия Майорова
09:00 27.04.2020
Здание многофункционального мецентра возводится за рекордные сроки: специалисты работают здесь круглосуточно.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные строители завершили монтаж кровли военного двухэтажного многофункционального медицинского центра в Новосибирске. Постройка рассчитана на 160 мест. Общая площадь медцентра составит более 14 тысяч квадратных метров.

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места строительства. В настоящее время там ведутся работы по чистовой отделке стен, установке стенных панелей, напольного покрытия, монтируются системы вентиляции, водоснабжения, электросетей, завершается монтаж двух лифтовых установок. Также ведется работа по укладке асфальтового покрытия на внешней территории учреждения. Особое внимание уделяется противопожарной защите медцентра.

На оснащение медицинского учреждения поступает современные комплексы лечения и диагностики: модули ЭКГ, компьютерный томограф, облучатели потоковые, рентгеновские аппараты. Кроме этого ожидается поставка аппаратов ИВЛ, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Здание многофункционального мецентра возводится за рекордные сроки: специалисты работают здесь круглосуточно. В процессе задействовано более тысячи человек.

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